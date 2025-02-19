Укренерго розповіло про відключення світла 19 лютого – LB.ua

19 лютого будуть застосовувати заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомило Укренерго.

Відключати електропостачання планують у такі години:

06:00 – 09:00;

15:00 – 22:00.

У компанії зазначили, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – додали в НЕК.

Укренерго також попередило, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.