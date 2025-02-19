За програмою єВідновлення вже компенсували 18 млрд грн – новини LB.ua

Загалом за програмою єВідновлення держава компенсувала українцям 18 млрд грн за пошкоджене та зруйноване житло. 90 тисяч родин відновили або придбали нові домівки.

Про це розповів глава українського уряду Денис Шмигаль під час засідання.

За його словами, зараз активно працюють над новими джерелами фінансування відновлення житла.

“Також започаткували окрему програму компенсації за майно для внутрішньо переміщених осіб. На цю програму Уряд спрямував 15 млрд грн. Таким чином 10 тисяч сімей отримають ресурс для придбання нерухомості”, – сказав прем’єр.

Наразі вже понад 50 родин в такий спосіб придбали собі нові оселі, а 2,5 тисячі подали заявки на бронювання коштів.