Завтра діятимуть відключення світла для промисловості — новини LB.ua

Опубліковано


Завтра, 18 лютого, будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це заявило Укренерго.

Графіки діятимуть від 6.00 до 09.00 та з 16:00 до 19:00. При цьому відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.

“Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, – заявили у компанії.

 Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

У Київській та Дніпропетровській областях вранці були запроваджені екстрені відключення електроенергії. Згодом їх скасували. 



Пов'язані новини

Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці

  • 15 Січня, 2025
  • 0

Чи вистачить газу взимку  Росія запустила нову потужну хвилю дезінформації про українську енергетику. Розпочалася вона відразу після зупинки транзиту російського газу через Україну з 1 […]

Андрій Мацола, Перша приватна броварня – про бізнес під час війни

“За час повномасштабного вторгнення рівень тиску зі сторони силових блоків втратив будь-які рамки” Фото: Макс Требухов Андрій Мацола Як, на вашу думку, змінилися стосунки влади […]