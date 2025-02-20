Корупція на митниці: судитимуть експрацівника із Львівської митниці – LB.ua

Судитимуть колишнього службовця Львівської митниці, який сприяв незаконному переміщенню товарів поза митним контролем. У результаті держава недоотримала 15 млн грн. обов’язкових митних платежів.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідство встановило, що у квітні 2023 року службовець митниці вніс недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор». Він допоміг українцю, аби у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» той перевіз вантажним автомобілем партію мобільних телефонів, навушників, планшетів, ноутбуків, моноблоків різних торговельних марок вартістю понад 66 млн грн без сплати обов’язкових митних платежів.

У документах службовець вказав, що транспортний засіб рухався без вантажу.

Зловмисника викрили оперативники СБУ. Вилучений товар передали в АРМА, яке його реалізувало на аукціонах. Наразі переможці аукціонів, за інформацією САП, сплатили до бюджету лише митних платежів на загальну суму понад 15 млн грн.