Майк Волц заликав Україну “збавити тон” і підписати угоду про копалини – LB.ua

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Україна підписати зі Штатами угоду про корисні копалини, передає «Європейська правда».

В етері каналу Fox News Волц розповів про марне очікування у Білому домі через те, що Київ відкинув «справді історичну можливість мати США як співінвестора в українську економіку, її ресурси і справжнього партнера у майбутньому України у спосіб, який став би найкращою гарантією безпеки з тих, які вони хочуть».

Також радник Трампа поскаржився на даремні сподівання щодо підписання угоди віцепрезидента Джей Ді Венса у Мюнхені і міністра фінансів Скотта Бессента, котрий приїздив до Києва.

«Враховуючи те, що Америка зробила для України, їм потрібно збавити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду… Ми зробили багато для безпеки України, і те, що ми хочемо змінити природу нашої допомоги, не може когось ображати. Президент готовий підвести цю війну до кінця», – сказав Волц.

Також радник Трапа заперечив, що Штати не проводили консультації з Україною і союзниками.

«У дипломатії для цього є термін. Він називається “човникова дипломатія”, тому що запрошення всіх за стіл переговорів одночасно не спрацьовувало в минулому… Тож ми залучили одну сторону, ми залучили іншу сторону, а потім ми будемо мати процес, що рухається вперед під керівництвом і лідерством президента Трампа», – сказав Волц.