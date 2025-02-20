Трамп і Маск хочуть роздати американцям по 5 тисяч доларів – новини LB.ua

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Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне питання використання державних коштів, заощаджених внаслідок діяльності департаменту урядової ефективності, для виплат американцям.

Як пише Bloomberg, глава держави на інвестиційному саміті у Маямі анонсував ідею спрямувати 20% грошей, які відомство Ілона Маска “врятує від марних витрат”, на зменшення державного боргу США – він нині складає близько 35 трильйонів доларів. Ще 20% республіканці хочуть “повернути платникам податків”.

Маск у своїй мережі X стверджував, що така ініціатива принесе кожному американському домогосподарству по 5 тисяч доларів. Проте економісти радять громадянам США не поспішати радіти: якщо брати лише ті гроші, які DOGE (Department of government efficiency) зміг заощадити з документальним підтвердженням, то на одного платника податків поки припадає лише 11 доларів. 



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