Українська армія отримуватиме дрони по-новому, заявив Умєров – LB.ua

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Міністр оброни Рустем Умєров провів зустріч із представниками понад 200 українських виробників дронів та анонсував нову модель забезпечення війська безпілотниками.

Як зазначив міністр, завдання його відомства – забезпечити «швидке та безперебійне постачання найкращих БПЛА для наших воїнів».

«Тому запускаємо нову модель забезпечення безпілотниками. Агенція оборонних закупівель (АОЗ) представила виробникам нові правила взаємодії між державою, армією та бізнесом. Зокрема, впроваджуємо систему DOT-Chain у закупівлі дронів», – повідомив  Умєров.

За його словами, нова система вже працює у нелетальних закупівлях і тепер допоможе швидше доставляти дрони на фронт – підрозділи самі обиратимуть потрібні їм БПЛА, а час постачання скоротиться з місяців до кількох тижнів; підтримати виробників – вони отримуватимуть прогнозовані замовлення і зможуть планувати масштабування виробництва; створити прозорі правила – зрозумілі механізми постачання стимулюватимуть конкуренцію та розвиток ринку.

«DOT-Chain Defense System дає бригадам можливість самостійно визначати, які дрони їм потрібні, відповідно до ситуації на полі бою. Водночас виробники отримають чітку картину попиту і зможуть ефективніше планувати виробництво», – додав міністр.

  • Торік у вересні Умєров із командою презентували IT-систему DOT-Chain, яка дозволила оптимізувати і зробити більш прозорою схему закупівель товарів для армії.



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