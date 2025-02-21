Корисні копалини: на Зеленськго тиснуть для підписання угоди зі США – LB.ua

Після того, як Україна отримала «покращену» угоду від США про корисні копалини рішення залишається за Володимиром Зеленським, пише Axios.
Чиновники від США та України вели переговори щодо документа всю ніч до ранку п’ятниці, намагаючись зупинити погіршення відносин між обома державами. Спецпредставник США Кіт Келлогг все ще перебуває у Києві, де зустрічається із помічниками українського президента.
Видання зазначає, що розбіжності з приводу корисних копалин підштовхнули до глибшої кризу у відносинах Києва і Вашингтона цього тижня. Тепер чиновники адміністрації Трампа та деякі представники українського уряду чинять тиск на Зеленського, щоб той таки уклав угоду.
Наразі рішення з приводу підписання документа ухвалює Зеленський. Є ризик, що криза між США та Україною погіршиться, якщо глава держави відхилить пропозицію Штатів.
- Напередодні стало відомо, що у виправленому тексті угоди внесли «суттєві покращення» і документ відповідає українському законодавству.
- Деякі статті, зокрема, що угода перебуває під юрисдикцією суду Нью-Йорка, були видалені.
- Цього місяця Україну відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.
- Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції.
- Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.