Корисні копалини: на Зеленськго тиснуть для підписання угоди зі США – LB.ua

Після того, як Україна отримала «покращену» угоду від США про корисні копалини рішення залишається за Володимиром Зеленським, пише Axios.

Чиновники від США та України вели переговори щодо документа всю ніч до ранку п’ятниці, намагаючись зупинити погіршення відносин між обома державами. Спецпредставник США Кіт Келлогг все ще перебуває у Києві, де зустрічається із помічниками українського президента.

Видання зазначає, що розбіжності з приводу корисних копалин підштовхнули до глибшої кризу у відносинах Києва і Вашингтона цього тижня. Тепер чиновники адміністрації Трампа та деякі представники українського уряду чинять тиск на Зеленського, щоб той таки уклав угоду.

Наразі рішення з приводу підписання документа ухвалює Зеленський. Є ризик, що криза між США та Україною погіршиться, якщо глава держави відхилить пропозицію Штатів.