Криптобіржі: хакери зламали Bybit – новини на LB.ua

Опубліковано


21 лютого криптовалютна біржа Bybit заявила, що її зламали, внаслідок чого, за оцінками аналітиків, було втрачено токенів на суму близько 1,5 млрд доларів, передає Bloomberg.

Наразі це найбільша крадіжка в історії криптогалузі.

Хакери узяли під контроль один із офлайнових гаманців Ethereum компанії Bybit, повідомив згодом генеральний директор біржі Бен Чжоу. 

За оцінками, активи на суму $1,46 млрд були виведені з гаманця в результаті серії підозрілих транзакцій. Як повідомила компанія Elliptic, що займається аналізом блокчейну, цей випадок є найбільшою в історії крадіжкою криптовалюти. Раніше перше місце посідала крадіжка 611 мільйонів доларів, вкрадених у Poly Network у 2021 році. 

Гендиректор Bybit після інциденту провів пряму трансляцію у соцмережі X, щоб розвіяти побоювання клієнтів щодо хакерської атаки. Біржа взяла проміжні кредити у партнерів та забезпечила близько 80% фінансування, необхідного для покриття збитків. У той же час Bybit спробує повернути кошти та вжити необхідних юридичних дій проти хакерів.



Пов'язані новини

Укрзалізниці дозволили витратити 7,7 млрд грн на євроколію та інші проєкти

Укрзалізниця, євроколія Фото: Укрзалізниця Кабінет міністрів затвердив витрати Укрзалізниці на капітальні інвестиції у 2025 році, які вона може витратити до затвердження фінансового плану.  Про це […]