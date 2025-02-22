Азербайджан профінансує відновлення об’єктів у Ірпені – новини LB.ua

Азербайджан готовий профінансувати відбудову трьох об’єктів інфраструктури на Київщині.

Як повідомили у Київській ОВА, в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник разом з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджану в Україні Сеймуром Гурбан оглу Мардалієвим обговорили спільні проєкти з відбудови області та відвідали чотири локації, де ці проєкти реалізуватимуться.

Наразі Азербайджан готовий профінансувати відбудову трьох об’єктів інфраструктури в Ірпені: центрального будинку культури, дитячо-юнацької спортивної школи, житлового будинку та будівництво з нуля артцентру.

Фото: Київська ОВА Об’єкт, який відбудовуватимуть у Ірпені

Раніше за допомогою Азербайджану в Ірпені відремонтували гуманітарний ліцей «Лінгвіст» імені Заріфи Алієвої, оновили центральну міську лікарню.

“Вони стали ще кращими, ніж були до руйнації, відповідають сучасним стандартам щодо інклюзивності та безпеки”, – наголосили у ОВА.