Азербайджан профінансує відновлення об’єктів у Ірпені – новини LB.ua

в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник із послом Азербайджану в Україні Сеймуром Гурбан оглу Мардалієвим
Фото: Київська ОВА
Азербайджан готовий профінансувати відбудову трьох об’єктів інфраструктури на Київщині.
Як повідомили у Київській ОВА, в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник разом з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджану в Україні Сеймуром Гурбан оглу Мардалієвим обговорили спільні проєкти з відбудови області та відвідали чотири локації, де ці проєкти реалізуватимуться.
Наразі Азербайджан готовий профінансувати відбудову трьох об’єктів інфраструктури в Ірпені: центрального будинку культури, дитячо-юнацької спортивної школи, житлового будинку та будівництво з нуля артцентру.
Фото: Київська ОВА
Об’єкт, який відбудовуватимуть у Ірпені
Раніше за допомогою Азербайджану в Ірпені відремонтували гуманітарний ліцей «Лінгвіст» імені Заріфи Алієвої, оновили центральну міську лікарню.
“Вони стали ще кращими, ніж були до руйнації, відповідають сучасним стандартам щодо інклюзивності та безпеки”, – наголосили у ОВА.
- На початку лютого президент Азербайджану підписав розпорядження про виділення одного мільйону доларів для надання гуманітарної допомоги Україні.