Енергетики повернули світло для понад 36,6 споживачів в Україні — новини LB.ua

За добу енергетики Міненерго відновили живлення для понад 36 тисяч споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 36 460 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

“Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему”, – йдеться у повідомленні.

Рівень води у ставку ЗАЕС достатній для забезпечення потреб станції.