Кремль планує вивезти з ТОТ України 88 вагонів українського вугілля—новини LB.ua

Російські окупанти планують вивезти через Маріупольський порт ще 88 вагонів вкраденого українського вугілля.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада із посиланням на Центр вивчення окупації.

Росіяни перетворили Маріупольський морський порт на елемент військової логістики та інструмент пограбування окупованих території. Загарбники вивозять вугілля, зерно, метал та інші вантажі.

“Окупанти продовжують вивозити крадене вугілля через Маріуполь. Зафіксоване прибуття 88 вагонів вугілля до Маріупольського порту”, — йдеться у повідомленні.

У міськраді наголошують, що окупанти заявляють про намір у поточному році ввести у порту в експлуатацію 25 ГТС, в тому числі 18 причалів для збільшення вантажообігу краденого.