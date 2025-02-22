Матернова: цього року дефіцит бюджету України буде покрито – новини LB.ua

Пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова розповіла в інтерв’ю “Українському радіо” про фінансову підтримку України з боку Євросоюзу.

“Ми у пошуку шляхів, як продовжувати підтримувати Україну і у фінансовому, і у військовому плані. Ви ж знаєте, що на додаток до 50-мільярдної програми, яку ми ухвалили минулого року, цього року ми винесли на розгляд і схвалили один з єврокредитів”, – зазначила Матернова.

Вона уточнила, що йдеться про кредити, які підтримуються і забезпечуються надходженнями від заморожених російських активів.

“Тож, це означає, що фінансово, фіскально цього року дефіцит бюджету України буде покрито”, – запевнила пані посол ЄС.

Матернова наголосила, що ЄС буде продовжувати підтримувати українську оборонну промисловість, і нагадала, що минулої осені було виділено 400 млн, а згодом, ймовірно у квітні, буде оголошено про ще більший пакет допомоги.