Свириденко: планів приватизувати Укргазвидобування цьогоріч немає – новини ЛБ

Планів приватизації Укргазвидобування на цей рік немає, сказала віцепремʼєрка Юлія Свириденко у відповідь на запитання LB.ua на форумі “Україна. Рік 2025”.

Там є інші великі обʼєкти, але питання саме про це підприємство не стоїть. За три роки надходження від приватизації становили 19,3 млрд гривень, тому держава прагне продовжувати програму.

“Це надходження до державного бюджету”, – сказала вона.

Стосовно загальної кількості корисних копалин, які можуть розробляти разом з закордонними інвесторами, то треба спершу провести георозвідку, додала віцепремʼєрка.