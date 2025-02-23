Термін оновлення статусу критичності підприємства подовжать на місяць – новини

До кінця березня підприємства зможуть оновлювати статус критичності, сказав голова уряду Денис Шмигаль на форумі “Україна. Рік 2025”. Це рішення ухвалили в звʼязку з тим, що через ворожу кібератаку не працювали реєстри.
Спершу таку можливість передбачили лише до кінця лютого. Але тепер можливість оновлення продовжили до 31 березня.
”У нас майже місяць випав через форс-мажорні обставини”, – сказав він.
- З 1 грудня бронювання працівників критичних підприємств відбувається через Дію. Щоб отримати бронювання до 50 % штату, підприємство має відповідати низці вимог.