25 лютого плануються відключення для промисловості — новини LB.ua

Опубліковано


Завтра, 25 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

Графіки діятимуть від 05:00 до 08:00 і з 15:00 – 24:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак 

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

В енергокомпанії додають, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. 



Пов'язані новини

Війна в Україні: 11 лютого українці купили облігацій на понад 1 млрд грн – LB.ua

11 лютого Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на понад 1 млрд грн. За інформацією відомства, ОВДП терміном на 1,4 року під 15,84% принесли державі […]

У 2025 році на FPV-дрони спрямують понад 44 млрд гривень – новини LB.ua

Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік.   “Забезпечити технологічну перевагу над ворогом – це одна з ключових задач на 2025 […]

Сили оборони отримають нові НРК – новини LB.ua

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони України наземні роботизовані комплекси Spextr різних модифікацій.  Про це повідомили оборонному відомстві.  НРК […]