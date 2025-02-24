Близько 500 тисяч євро коштуватиме відновлення України, — Шмигаль — новини LB.ua

За останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро. Європейські компанії можуть інвестувати у відновлення України, що зміцнить співпрацю.

Про це на спільному засіданні уряду України і Європейської комісії заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише “Інтерфакс-Україна”.

“Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. За останніми оцінками, відновлення коштуватиме приблизно 500 млрд євро. Таке відновлення може стати magnum opus для Європи, об’єднавши та зміцнивши всю нашу співпрацю”, — сказав Шмигаль

Денис Шмигаль додає, що Україна пропонує Європі стратегічні переваги: енергетичні ресурси, важливі мінерали, такі як літій, титан, уран, природний газ, водень, а також продовольчу безпеку.

“Наші газосховища можуть слугувати надійним резервом у кризовий період… Україна є одним із європейських лідерів цифрової трансформації та ІТ-інновацій, як у державному управлінні, так і в приватному секторі. Наші унікальні цифрові рішення можуть підвищити ефективність ЄС і покращити доступ до державних послуг для європейських громадян”, — додав Шмигаль.