Три аршетовані готельні комплекси виставили на конкурсний відбір — новини LB.ua

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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує конкурсний відбір управителів для трьох арештованих готельних комплексів через Prozorro.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Перший актив — готельний комплекс “Металург” у Дніпропетровській області загальною площею 2941 кв. м. Об’єкт складається з нежитлового приміщення, вбудованого в перший поверх житлової будівлі з ганком.

Другий актив — готель “Хмельницьктурист” у Хмельницькій області загальною площею 962,4 кв.м.

Третій актив — 79% частки статутного капіталу ТОВ “Готель “Лондон” – Кіровоград” у Кропивницькому. Комплекс будівель має загальну площу 2426,4 кв.м.

Майбутні управителі повинні будуть щомісячно перераховувати до держбюджету відсоток від доходів арештованих активів. 

Також управителі повинні сплачувати обов’язкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу з власних коштів при відсутності чи недостатності доходів від управління активами.



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