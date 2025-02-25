До експлуатації допустили українські БАК “Відьмак” – новини LB.ua

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Відьмак”.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку окупантів.

“Відьмака” виготовляють на українському підприємстві. Комплекс створено з урахуванням бойового досвіду наших воїнів. Більшість комплектуючих – вітчизняного виробництва.

При досить компактних розмірах «Відьмак» здатен нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки і захищених вогневих позицій противника.

Коптер розвиває значну швидкість і може різко маневрувати.

“Пташки” комплексу працюють вдень і вночі, виявляючи і розпізнаючи типові ворожі цілі”, – зазначили у міністерстві.