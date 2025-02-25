На Прозорро.Продажі виставили арештовану російську руду – новини LB.ua

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало реалізацію арештованої російської залізної руди вагою понад 2 тис. тон.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що цей лот виставили на електронному майданчику Прозорро.Продажі зі стартовою ціною 6,1 млн гривень. Залізна руда наразі зберігається у 31 залізничному вантажному вагоні.

Митні платежі від реалізації цього активу складуть 2,3 млн. грн.

“Арештований актив пов’язаний з кримінальним провадженням щодо незаконного ввезення товарів з росії та Білорусі через зловживання митним режимом “транзиту”, що призвело до ненадходження до бюджету понад 10 млн грн податків”, – наголосили у АРМА.

Руду продаватимуть через трираундовий англійський аукціон на Прозорро.Продажі, де учасники не бачать ставок інших. Електронна система відсортує ставки від найменшої до найбільшої, а учасник з найвищою ставкою отримує право останнього ходу в кожному раунді торгівлі.