На Прозорро.Продажі виставили арештовану російську руду – новини LB.ua

Опубліковано


Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало реалізацію арештованої російської залізної руди вагою понад 2 тис. тон.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що цей лот виставили на електронному майданчику Прозорро.Продажі зі стартовою ціною 6,1 млн гривень. Залізна руда наразі зберігається у 31 залізничному вантажному вагоні.

Митні платежі від реалізації цього активу складуть 2,3 млн. грн.

“Арештований актив пов’язаний з кримінальним провадженням щодо незаконного ввезення товарів з росії та Білорусі через зловживання митним режимом “транзиту”, що призвело до ненадходження до бюджету понад 10 млн грн податків”, – наголосили у АРМА. 

Руду продаватимуть через трираундовий англійський аукціон на Прозорро.Продажі, де учасники не бачать ставок інших. Електронна система відсортує ставки від найменшої до найбільшої, а учасник з найвищою ставкою отримує право останнього ходу в кожному раунді торгівлі.

  • У січні цього року Агентство із розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало білоруський калій на 25,3 мільйонів гривень. 



Пов'язані новини

Галущенко: для добудови ХАЕС підняття тарифів для населення непотрібно – новини

Добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС реалізовуватимуть за рахунок кредитування, а підняття тарифів для населення непотрібно. Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав у інтерв’ю LB […]

Став відомий склад аудиторів Ukraine Facility – новини на LB.ua

колишній президент Національного банку Польщі Марек Бєлка Фото: Facebook/Marek Belka Європейська Комісія сформувала аудиторську раду програми фінансової підтримки нашої держави Ukraine Facility. Про це повідомило […]

Країни Балтії від’єдналася від енергомережі Росії. Що буде далі?

  • 8 Лютого, 2025
  • 0

Фото: euronews.com Режим підвищеної небезпеки  З початку року країни Балтії посилено охороняють об’єкти енергетики. Скажімо, в Естонії підстанції, накопичувачі та важливі вузли пильнують поліцейські та […]