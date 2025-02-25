Пенсії в Україні: Шмигаль розповів про індексацію з 1 березня – LB.ua

З 1 березня 2025 року в Україні проведуть індексацію пенсій.

Про це на засіданні уряду 25 лютого повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це вже третя індексація під час повномасштабної війни, і це є одним із наших інструментів підтримки найменш захищених громадян», – додав прем’єр-міністр.

За словами глави уряду, пенсії для понад 10 мільйонів громадян підвищать на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менш ніж 100 гривень.

Шмигаль також сказав, що для забезпечення справедливого розподілу і підвищення саме найменших пенсій запровадять максимальний розмір індексації — до 1500 гривень.