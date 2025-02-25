Шмигаль розповів про спільне засідання Кабміну і Єврокомісії 24 лютого – LB.ua

спільне засідання Кабміну і Єврокомісії 24 лютого 2025 року
Фото: пресслужба КМУ
24 лютого відбулося спільне засідання Кабміну та Європейської комісії, яка прибула до Києва в повному складі. На ньому обговорили низку пріоритетних напрямків співпраці.
Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, під час роботи сфокусувалися на чотирьох напрямках:
- євроінтеграції;
- секторальній інтеграції до ЄС;
- оборонній співпраці;
- відбудові.
Шмигаль заявив, що Україна готова почати переговори щодо всіх шести кластерів. Для цього є напрацьовані дорожні карти реформ, які представлять державам-членам ЄС.
Щодо секторальної інтеграції, то Шмигаль озвучив кілька завдань:
- продовження «економічного безвізу»;
- пришвидшення набуття так званого «промислового безвізу» — приєднання України до угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA);
- набуття «роумінгового безвізу» — входження до європейської роумінгової зони.
«У сфері енергетики Євросоюз допоможе Україні з закупівлею газу, що є важливим у контексті підготовки до наступної зими. Розраховуємо також на європейські інвестиції в розбудову відновлювальної генерації», – додав глава уряду.
Шмигаль повідомив, що у планах – збільшення фінансування української оборонної промисловості, створення нових спільних підприємств, інтеграція українського ОПК в європейські виробничі ланцюги.