Шмигаль розповів про спільне засідання Кабміну і Єврокомісії 24 лютого – LB.ua

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спільне засідання Кабміну і Єврокомісії 24 лютого 2025 року

Фото: пресслужба КМУ

24 лютого відбулося спільне засідання Кабміну та Європейської комісії, яка прибула до Києва в повному складі. На ньому обговорили низку пріоритетних напрямків співпраці.

Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, під час роботи сфокусувалися на чотирьох напрямках:

  • євроінтеграції;
  • секторальній інтеграції до ЄС;
  • оборонній співпраці;
  • відбудові.

Шмигаль заявив, що Україна готова почати переговори щодо всіх шести кластерів. Для цього є напрацьовані дорожні карти реформ, які представлять державам-членам ЄС.

Щодо секторальної інтеграції, то Шмигаль озвучив кілька завдань: 

  • продовження «економічного безвізу»;
  • пришвидшення набуття так званого «промислового безвізу» — приєднання України до угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA);
  • набуття «роумінгового безвізу» — входження до європейської роумінгової зони.

«У сфері енергетики Євросоюз допоможе Україні з закупівлею газу, що є важливим у контексті підготовки до наступної зими. Розраховуємо також на європейські інвестиції в розбудову відновлювальної генерації», – додав глава уряду.

Шмигаль повідомив, що у планах – збільшення фінансування української оборонної промисловості, створення нових спільних підприємств, інтеграція українського ОПК в європейські виробничі ланцюги.



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