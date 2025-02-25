Шмигаль розповів, яку допомогу отримає Україна від партнерів у 2025 році – LB.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив інформацію щодо міжнародної допомоги, яку отримає Україна від партнерів у 2025 році.
Як розповів глава уряду на засіданні Кабміну 25 лютого, наша держава отримає в березні 3,5 млрд євро від Євросоюзу у межах програми Ukraine Facility.
Від Великої Британії цього року надійде військова допомога в обсязі 4,5 млрд фунтів стерлінгів (еквівалент 5,6 млрд доларів).
Канада, за словами Шмигаля, надасть нову військову техніку, грант на відновлення енергетики та допомогу в розмірі 5 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів.
Норвегія виділить 3,5 млрд євро на військову, економічну, гуманітарну підтримку та допомогу енергетичному сектору України.
Іспанія оголосила про пакет військової допомоги обсягом 1 млрд євро.
Прем’єр-міністр також зазначив, що свій внесок у підтримку України зроблять Фінляндія, Швеція, Данія, Ісландія та країни Балтії.
- 24 лютого у Києві відбувся саміт “Підтримуй Україну”. Євросоюзу.
- Участь взяли лідери держав, дипломати, представники міжнародних організацій. Особисто приїхали разом із делегаціями голова уряду Норвегії, прем’єр-міністр Іспанії, голова уряду Ісландії, голова уряду Естонії, президент Литви, президент Латвії, прем’єр-міністр Канади, голова уряду Данії, президент Фінляндії, президент Євроради, президентка Єврокомісії, міністр із Франції, голова уряд Швеції та представник ОБСЄ.