Укрнафта минулого року пробурила 10 нових свердловин

АТ “Укрнафта” у 2024 році суттєво наростила обсяги бурових робіт. Компанія вже пробурила 32 тисячі метрів, що на 280% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що 10 нових свердловин успішні і мають дебіт вищий за прогнозний. Зведення ще 12 свердловин розпочалося в 4 кварталі 2024 року і зараз знаходиться на різних стадіях реалізації.

“Укрнафта запустила амбітну програму буріння та інтенсифікацій на одному з наймолодших родовищ компанії – працюємо власними верстатами, у складних гірських умовах”, – зазначив директор компанії Сергій Корецький.

Всього в 2025 році планується 30 нових свердловин.