Партнери нададуть Україні 700 млн євро на розмінування – новини LB.ua

Довгостроковий план розвитку потенціалу України з розмінування на 2024-2034 роки передбачає виділення нашій державі 700 млн євро від партнерів для закупівлі обладнання.

Про це йшлося на одинадцятому засіданні Коаліції з розмінування, яке проходило у Вільнюсі під головуванням Литви та Ісландії, пише пресслужба Міноборони.

У заході брали участь 40 посадовців із 15 країн, а Україну представлявли начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля, Командувач Сил підтримки ЗСУ генерал-майор Дмитро Герега та заступник Голови Адміністрації ДССТ полковник Максим Комісаров.

За словами Берегулі, за останній квартал минулого року закупили матеріально-технічних засобів на суму 16,1 млн євро.

“Бюджет 2025 року запланований на рівні 130 млн євро. Станом на лютий Центральним агентством з управління проєктами (СРМА, Республіка Литва) уже акумульовано 51 млн євро”, – сказав він.

Учасників Коаліції зацікавив досвід Міноборони, ЗСУ та інших складових Сил безпеки та оборони України, набутий за три роки широкомасштабної війни. Зокрема, за ініціативою Литви та України будуть створені робочі групи, що вивчатимуть новітню методику утримання та обслуговування інженерних загороджень, інновації в протимінній діяльності, серед яких використання БПЛА та штучного інтелекту під час нетехнічного обстеження.

Крім цього, полковник Руслан Берегуля передав країнам-лідерам Коаліції затверджену керівництвом Міноборони України “Дорожню карту Коаліції спроможностей з розмінування до 2035 року”.

У ході обговорень узгодили пріоритети щодо закупівель озброєння, військової техніки та необхідного обладнання в рамках коаліції на 2025 рік.

За даними Інституту Тоні Блера через міни та інші вибухонебезпечні предмети, залишені на українських територіях росіянами, щорічні збитки нашої держави становлять $11.2 млрд.