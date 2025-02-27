Штучний інтелект MGX: арабський шейх готує туди трильйоні інвестиції – новини

На ринку штучного інтелекту набирає обертів новий гравець: підприємець Тахнун бін Заїд аль-Нахайян з Абу-Дабі. Він збирається витратити на ШІ понад $1,5 трлн, і зробити це швидко, щоб обійти конкурентів, пише Wall Street Journal.

Шейх, який є радником з питань національні безпеки ОАЕ та братом крон-принца і президента, прагне вивести емірат на передову в перегонах розробки і контролю систем штучного інтелекту. 56-річний Тахнун очолює два інвестиційні фонди Абу-Дабі з активами приблизно в 1,4 трлн доларів США, а також має власні величезні статки.

Він керує фондом штучного інтелекту MGX, який може отримати понад $50 млрд з власних статків Тахнуна та з інших джерел. Ще мільярди доларів надасть підконтрольна шейху компанія Group 42.

“Підприємства Тахнуна є частиною понад 70 мільярдів доларів США, які ОАЕ пообіцяв інвестувати у Францію та Італію на початку цього місяця. Минулого місяця MGX був одним із небагатьох згаданих імен, які підтримують Stargate – проєкт центру обробки даних вартістю 100 мільярдів доларів, про який було оголошено в Білому домі, який очолять SoftBank і OpenAI. Він також підписав серйозні чеки для OpenAI, XAI Маска та підтриманого Amazon Anthropic”, – повідомили журналісти.

На їхню думку, такі величезні інвестиції в ШІ є дещо ризикованими. Недорога модель ШІ від китайської DeepSeek різко похитнула припущення про необхідність великих інвестицій. Провідні компанії штучного інтелекту очікують втрат мільярдів доларів протягом наступних років, тоді як обіцянки майбутньої прибутковості ґрунтуються на туманних припущеннях.

Але стратегія арабського шейха – це використання грошей та впливу не лише для того, щоб ОАЕ і Абу-Дабі отримували прибуток від користування ШІ, а й зробити емірати глобальним рабом технологій. Він вважає, що нові дата-центри і локальні ШІ-компанії можуть побудувати пост-нафтове економічне майбутнє.

Більше на цю тему – в матеріалі “Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки”.