Україні для розмінування потрібно майже 30 млрд доларів – новини LB.ua

Потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів США.

Як зазначили у Мінекономіки, про це йдеться у “Швидкій оцінці завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4)”, проведеній Світовим банком, урядом України, Європейським Союзом та ООН.

Порівняно із попереднім документом, оцінка потреб на розмінування скоротилася на 4,8 мільярда доларів завдяки прогресу в обстеженні та очищенні земель, на яких велися бойові дії.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки України Юлія Свириденко, зменшення суми потреб свідчить про величезну роботу, реалізовану міністерством економіки спільно із Міноборони, ДСНС, приватними та міжнародними операторами протимінної діяльності та іншими стейкхолдерами.

“І ми маємо куди рости – автори звіту відзначають, що активний розвиток таких інновацій, як використання сенсорних технологій, аерофотозйомка та машинне навчання можуть ще більше прискорити, а відповідно і здешевити вартість розмінування”, – сказала вона.

Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, вкрай важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю. Тому радять розширювати використання інновацій, та забезпечити довгострокові інвестиції в сектор гуманітарного розмінування.