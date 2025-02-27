Україні для розмінування потрібно майже 30 млрд доларів – новини LB.ua

Потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів США.
Як зазначили у Мінекономіки, про це йдеться у “Швидкій оцінці завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4)”, проведеній Світовим банком, урядом України, Європейським Союзом та ООН.
Порівняно із попереднім документом, оцінка потреб на розмінування скоротилася на 4,8 мільярда доларів завдяки прогресу в обстеженні та очищенні земель, на яких велися бойові дії.
За словами першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки України Юлія Свириденко, зменшення суми потреб свідчить про величезну роботу, реалізовану міністерством економіки спільно із Міноборони, ДСНС, приватними та міжнародними операторами протимінної діяльності та іншими стейкхолдерами.
“І ми маємо куди рости – автори звіту відзначають, що активний розвиток таких інновацій, як використання сенсорних технологій, аерофотозйомка та машинне навчання можуть ще більше прискорити, а відповідно і здешевити вартість розмінування”, – сказала вона.
Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, вкрай важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю. Тому радять розширювати використання інновацій, та забезпечити довгострокові інвестиції в сектор гуманітарного розмінування.
- RDNA4 (Fourth Rapid Damage and Needs Assessment) проведена Світовим банком, Урядом України, Євросоюзом та ООН базується на попередніх трьох спільних оцінках та враховує додаткові аналітичні дослідження.
- Як і попередні оцінки, RDNA4 аналізує вплив війни на вразливі групи (переміщені особи, ветерани, особи з інвалідністю тощо) та визначає короткострокові пріоритети відновлення на 2025 рік. Вона узгоджується з реформами та інвестиціями в межах Ukraine Facility та інтеграції України до ЄС.
- Повна оцінка збитків, завданих внаслідок війни, можлива лише після того, як Україна отримає доступ до всіх своїх територій і зможе провести належне обстеження, зокрема у сфері гуманітарного розмінування.