ЄБРР вважає, що ВВП України за умови припинення вогню зросте на 5 % – новини

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Українська економіка може зрости на 5 % наступного року в разі припинення вогню, вважає Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), пише The Guardian. Однак перспектива відновлення залежить від тривалого миру. 

Банк прогнозу зростання українського ВВП на 3,5 % цього року і на 5 % наступного, але за умови припинення боїв. Головна економістка ЄБРР Бета Яворчік сказала, що Банк готовий підтримати відбудову держави, якщо переговори про завершення війни будуть успішними.

“Ми готові інвестувати, коли прийде час”, – сказала вона. 

Вона високо оцінила підхід українського уряду до управління економікою в таких жахливих умовах.

“Позитивна річ – це те, що, попри три роки війни, український уряд зміг зберегти макроекономічну стабільність. Це велике досягнення”, – сказала вона. 

Яворчік додала, що аналіз ЄБРР за 200 років показав, що повоєнні країни оговтуються від наслідків ще не менш як чверть століття. 

  • За оцінкою Світового банку, цьогоріч ВВП України може зрости на 2 %. 
  • Наприкінці 2024-го в Мінекономіки прогнозували, що за підсумками року український ВВП зросте на 4 %. 



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