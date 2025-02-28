НБУ: випущена пам’ятна монета “Зодіак” зі срібла 925 проби – новини LB.ua

Опубліковано


Національний банк України (НБУ) випустив пам’ятну монету “Зодіак” номіналом 10 гривень.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Монета введена в обіг 27 лютого 2025 року, вона виготовлена зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г.

На реверсі монети зображено українське село під зоряним небом та хлопчик, який спостерігає за сузір’ями.

На аверсі зображені 12 зодіакальних сузір’їв, об’єднаних колом і розділених на 12 рівних секторів, із зазначенням астрологічних знаків та назв. При цьому знаки зодіаку розміщені в порядку проти годинникової стрілки відповідно до руху земної осі, що символізує безперервний рух небесних тіл та циклічність часу.

Тираж монети – до 15 тис. штук.

Реалізація пам’ятної монети інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться з 4 березня 2025 року.



Пов'язані новини

У 2024 громади найбільше купили РЕБ та дронів для ЗСУ – новини LB.ua

Торік року громади України найбільше допомагали силам оборони із закупівлею дронів та РЕБів.  Як йдеться у дослідженні Центру розвитку інновацій та громадської ініціативи “Голка”, на […]

Уряд виділив 5,1 млрд грн на програми в межах політики “Зроблено в Україні”

Сьогодні уряд виділив 5,1 млрд грн на програми, які є частиною політики “Зроблено в Україні”, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 2 млрд грн на гуманітарне розмінування […]

Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися

  • 30 Грудня, 2024
  • 0

Друг Путіна йде ва-банк  Україна не продовжуватиме транзит російського газу до Євросоюзу у наступному році. Рішення остаточне, запевнили в українському уряді. Хоча цьому передували місяці […]