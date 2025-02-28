Шмигаль: завтра розпочинаємо індексацію пенсій для майже 10 млн пенсіонерів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що завтра розпочинається індексація пенсій. Зростання буде на 11,5% для майже 10 млн пенсіонерів.

Про це він повідомив під час засідання Кабміну.

Крім того, як повідомив Шмигаль, завтра також почнеться зниження цін на 100 найбільш популярних ліків. Також є домовленість з українськими фармацевтичними компаніями про зниження цін ще на 100 медичних препаратів. Ціни зменшаться від 10 до 50%.

“Також з 1 березня ми автоматично продовжимо виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Ті, хто їх отримує зараз, будуть отримувати їх автоматично наступні шість місяців. Мова йде про 1,2 млн ВПО”, – сказав прем’єр.

Він повідомив, що сьогодні ухвалять рішення, за яким донарахують субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані. Це особливо стосується ситуації, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подали інформацію із затримкою або взагалі не подали.

Також уряд врегулює питання по субсидіях на оренду житла для ВПО. Кабмін вносить технічні зміни, які дозволять внутрішньо переміщеним особам отримувати таку субсидію за оренду житла в Харкові та Сумах.