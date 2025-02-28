Умеров поставив Жумаділова, щоб заблокувати поставку боєприпасів на фронт?

За даними офіційного документа ДП “Агенція оборонних закупівель” (АОЗ), в період з 25 січня по 21 лютого 2025 року не було укладено жодного державного контракту на закупівлю боєприпасів. Натомість за цей час підписано 72 контракти на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів, дронів та повітряних мішеней.

Це викликало занепокоєння в експертному середовищі та серед військових, адже саме в цей період ситуація на фронті вимагала термінового посилення артилерійського забезпечення.

Чи це навмисне блокування закупівель боєприпасів?

Новий керівник АОЗ Арсен Жумаділов, якого призначив міністр оборони Рустем Умеров, офіційно підписав цей документ, підтверджуючи, що постачання боєприпасів не здійснювалося. Це породило підозри щодо штучного блокування закупівель.

Політичний підтекст?

Призначення Жумаділова на посаду керівника АОЗ відбулося на тлі масштабних кадрових чисток у Міноборони. Водночас, у військових колах зростають побоювання, що реальні бойові потреби фронту можуть свідомо ігноруватися, а закупівлі боєприпасів навмисно гальмуються через політичні або корупційні інтереси.

Що далі?

Поки Міноборони не коментує ситуацію, експерти закликають розслідувати причини відсутності контрактів на боєприпаси. Адже без артилерійських боєприпасів ситуація на фронті може серйозно загостритися.

Тож це звичайна бюрократія чи свідомий саботаж? Відповідь мають дати відповідальні особи.