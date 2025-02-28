USAID: підтримка відновлення енергомережі України припинена – новини LB.ua

Опубліковано


Державний департамент США цього тижня припинив ініціативу USAID з відновлення енергомережі України після атак Росії.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох представників USAID, які працювали в Україні.

“Це суттєво підриває можливості цієї адміністрації вести переговори щодо припинення вогню, і це сигналізує Росії, що ми не дбаємо про Україну чи наші минулі інвестиції. Росія веде двосторонню війну в Україні: військову, а також економічну. Вони намагаються знищити економіку, але USAID відіграє центральну роль у допомозі їй бути стійкою, [зокрема] зміцнюючи енергетичну мережу… Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи”, – сказав NBC News один із представників USAID.

Також зазначається, що USAID різко скорочує свою присутність в Україні. Планується, що лише 8 з 64 працівників USAID залишаться на місці.



Пов'язані новини

Новини

Новини Вівторок, 18 лютого 19:42 Цього тижня в Україні розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду для сьомого перегляду спільної програми EFF. Про це повідомив прем’єр-міністр […]

Чи готовий бізнес інвестувату в енеретику?

Фото: надано пресслужбою У поточній ситуації, коли існують серйозні ризики відновлення атак на енергетичну інфраструктуру, питання розподіленої генерації набуває стратегічного значення. Проте бізнес наразі сприймає […]