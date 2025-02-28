Завод “Росинка” відновить роботу в травні 2025 року

Збанкрутілий “Київський завод “Росинка відновить свою роботу у травні 2025 року.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

За інформацією видання, запуск виробництва обійшовся в $1 млн. Компанія планує у 2025-2026 роках вкласти ще понад $1 млн. Окупити інвестиції на підприємстві розраховують за п’ять років.

У 204 році “Росинка” вже відновила виробництво лимонадів за контрактним розливом на київському заводі “Орлан” і на підприємстві в Черкаській області.

Компанія отримала ліцензію на видобуток мінеральної води з джерела на території заводу на глибині 327 м. Першу лінійку мінеральної води “Софія Київська” випустять у квітні-травні 2025 року. Потім – сокові напої з чотирма смаками. Випуск класичних лимонадів на заводі “Росинка” запланований на 2026 рік, розповіла директорка київського заводу “Росинка” Інна Ярмоленко.

“Софія Київська” буде розливатися у пляшки місткістю 0,5 л та 1,5 л, сокові напої – у м’якому пакуванні 180–200 мл. Редизайн “Софії Київської” вже зроблено, на черзі – зміна етикетки “Росинки”. Назви напоїв не зміняться.

У серпні 2023 року “Прозорро.Продажі” відбувся аукціон, на якому “Росинку” було продано за 138,5 млн грн кіпрській “Альвіва Груп ЛТД”, бенефіціаром якої є ексдепутат Київради В’ячеслав Супруненко.