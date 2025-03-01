Італія та Україна підписали угоду про пітримку енергетики — новини LB.ua

Італія вносить до Фонду підтримки енергетики України 13 мільйонів євро. Відповідну угоду підписали напередодні.

Про це повідомили в Міненергетики України.

Угоду про внесок Італії до Фонду підтримки енергетики у розмірі 13 мільйонів євро підписав італійський посол у Києві Карло Формоза у присутності заступника міністра енергетики Романа Андарака.

“Ця допомога дозволить закупити необхідне обладнання і посилити стійкість української енергосистеми в умовах, коли ворог нещадно атакує енергооб’єкти, а українські енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене, аби українці мали світло і тепло у своїх домівках”, – зазначив Андарак.

Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи Міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон на базі Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

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