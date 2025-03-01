Італія та Україна підписали угоду про пітримку енергетики — новини LB.ua

Опубліковано


Італія вносить до Фонду підтримки енергетики України 13 мільйонів євро. Відповідну угоду підписали напередодні.

Про це повідомили в Міненергетики України.

Угоду про внесок Італії до Фонду підтримки енергетики у розмірі 13 мільйонів євро підписав італійський посол у Києві Карло Формоза у присутності заступника міністра енергетики Романа Андарака.

“Ця допомога дозволить закупити необхідне обладнання і посилити стійкість української енергосистеми в умовах, коли ворог нещадно атакує енергооб’єкти, а українські енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене, аби українці мали світло і тепло у своїх домівках”,  – зазначив Андарак.

Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи Міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон на базі Секретаріату Енергетичного Співтовариства. 

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

Про те як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям читайте у матеріалі LB.ua.



Пов'язані новини

Франція з осені обговорює з Україною розробку українських копалин

Очільник Міністерства оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що Франція з жовтня 2024-го обговорює з Україною використання українських корисних копалин для французької оборонної промисловості, повідомляє “Європейська […]

Україні для розмінування потрібно майже 30 млрд доларів – новини LB.ua

Потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів США.  Як зазначили у Мінекономіки, про це йдеться у “Швидкій оцінці завданої […]

Китай пообіцяв відповісти “усім можливим” на нові мита з боку США – новини LB.ua

Офіційний Пекін попередив, що відповість “будь-якими доступними заходами” на торговельні погрози з боку Сполучених Штатів, які 4 березня піднімуть мито на китайські товари на 10% […]