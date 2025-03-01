Угоди про надра між Україною і США не буде – новини на LB.ua

Україна і США не підписали анонсовану угоду про корисні копалини, передає Sky News.

Володимир Зеленський залишив Білий дім після словесної перепалки з Дональдом Трампом і його віцепрезидентом Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті.

Очікувалося, що ввечері 28 лютого лідери обох держав підпишуть документ і проведуть пресконференцію, але її скасували.

Представник Білого дому заявив, Україна має вирішити, чи можна перенести зустріч, доки Зеленський перебуває в Штатах. Також американська сторона не виключає, що документ підпишуть, але як тільки до цього буде готовий Київ.

Журналісти були готові після перемовин лідерів України і США в Овальному кабінеті перейти в інше приміщення, де президенти мали підписувати угоду. Там були підготовлені столи і ручки. Але все скасували в останній момент.