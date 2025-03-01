Україна пропонує Франції використовувати % від заморожених активів РФ — LB.ua

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Україна пропонує створити спільні підприємства з французькими компаніями, що виробляють озброєння, використовуючи відсотки від заморожених активів РФ.

Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Боєв під час зустрічі зі спецпредставником президента Франції з питань допомоги та відбудови України П’єром Ельброном.

Боєв поінформував, що критичними потребами України залишаються системи ППО і ПРО, ракети-перехоплювачі до наявних систем, важка бронетехніка та боєприпаси.

“Окрім інвестицій та розвитку виробництва, Україна зацікавлена й в купівлі готового озброєння. Потреби залишаються значними, ситуація на фронті динамічна, тому потребуємо швидких рішень”, – зауважив заступник міністра.

Боєв також поінформував спецуповноваженого Президента Франції щодо поточних планів Росії. Він наголосив: дії агресора свідчать про те, що РФ не збирається зупиняти війну та продовжує нарощувати свої спроможності у формуванні підрозділів, залученні нових людей та розвитку ОПК.

“Для нас важливе продовження підтримки від партнерів та готовність її нарощувати. Україна має бути сильною на полі бою – це важливого для досягнення сталого миру”, – наголосив Боєв.

  • Європейський Союз шукає “більш агресивні” способи конфіскації заморожених активів центрального банку Росії. ЄС намагається забезпечити фінансову та військову підтримку України на тлі імовірності скорочення допомоги від США. 



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