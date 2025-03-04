Армія отримає нові дрони українського виробництва – новини LB.ua

Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси NORD українського виробництва.
Про це повідомили у оборонному відомстві.
Дрони із бойовим навантаженням у кілька кілограмів здатні розганяти швидкість до 150 кілометрів за годину.
Безпілотники NORD – компактні й маневрові. Вони мають удосконалену систему управління, яка забезпечує надійний зв’язок оператора та «пташки» в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
Літальні апарати мають карбонові рами у декількох типорозмірах.
- Наприкінці зими допустили до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Відьмак”. Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку окупантів.
- Тим часом в Україні стартував проєкт “Лінія дронів”, долучитися до якого можуть цивільні і військові.