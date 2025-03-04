ФДМ продав за 2 млн гривень нежитлове приміщення в Тернополі

Фонд держмайна провів на платформі Prozorro аукціон із продажу нежитлового приміщення площею 95,2 кв. м у Тернополі з пулу “гривнівок” – активів, на які встановлено мінімальну стартову ціну 1 гривня.

Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

За право власності на об’єкт змагалося 22 учасники, що зумовило зростання вартості, від стартової ціни – 1 гривні, до переможної – 2 005 000,00 грн.

Покупець додатково має сплатити ПДВ – 401 тис. грн, тож загальний економічний ефект може становити понад 2,4 млн грн.

“Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає нежитлове приміщення загальною площею 95,2 м² з окремим входом, яке розташоване на цокольному поверсі житлової будівлі. Рік введення в експлуатацію будівлі – 1996”, – йдеться в повідомленні.