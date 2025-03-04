Панамський канал: два великі порти стануть власністю компанії зі США – LB.ua

Два великі порти поблизу Панамського каналу, власником яких є підприємець з Гонконгу Лі Ка-шинг, власник компанії Hutchison, перейдуть під контроль американських компаній, пише Financial Times.

Відповідно до угоди, 90% акцій дочірньої компанії Hutchison, Panama Ports Company, придбає консорціум у складі BlackRock, Global Infrastructure Partners та Terminal Investment Limited за 22,8 млрд доларів.

Угода, оголошена 4 березня, також включає 80% частки у портових дочірніх компаніях Hutchison, які управляють 43 портами у 23 країнах, серед яких – Великобританія та Німеччиня. Вона також управляє портами у Південно-Східній Азії, на Близькому Сході, у Мексиці та Австралії. Рештою 20% акцій володіє портовий оператор PSA, який належить суверенному фонду добробуту Сінгапуру Temasek.

CK Hutchison заявила, що очікує отримати від угоди понад $19 млрд, ця сума включає погашення деяких позик акціонерів. Також компанія запевнила, що угода має лише комерційний характер і ніяк не була пов’язана з політичними заява Дональда Трампа щодо портів Панами.