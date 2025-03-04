Розкрадання мільйонів на системі ”Дзвін”: генерал-майору суд обрав заставу в 2 млн

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн грн і носіння електронного браслета до ексначальника військ зв’язку ЗСУ, підозрюваного в розкраданні коштів при створенні системи “Дзвін”.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, “Українська правда”

Деталі: За даними УП, йдеться про Володимира Рапка.

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Володимир Рапко фото – міноборони

Зазначається, що 4 березня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію обвинувачення і частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до генерал-майора запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків, серед яких:

⁠⁠прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;

не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

⁠утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Йдеться про зловживання при розробці автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ “Дзвін”, про які йшлося в розслідуванні видання Bihus.Info ще в 2021 році.

Антикорупційні органи вже у 2025 році оголосили підозри чотирьом фігурантам масштабної корупційної схеми у сфері оборони, через яку держава втратила 246 мільйонів гривень.