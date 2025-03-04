Тарифи Трампа: Мексика, Канада вже відсьогодні, потім власні фермери – новини LB

Дональд Трамп заявив, що для Мексики та Канади “вже не лишилося місця”, щоб уникати підвищення мит на імпорт товарів – тож з 4 березня обіцяні республіканцем “плюс 25%” набувають чинності.

Як пише Reuters, господар Білого дому відкинув сценарій, за якого північний та південний сусіди США могли б домовитися про відтермінування чи скасування тарифів шляхом жорсткішої боротьби з каналами постачання фентанилу. Трамп порадив “перевозити виробництво до Штатів”.

Так само через нібито залученість до наркотрафіку з 10% до 20% зростає мито для китайських товарів.

Фондові ринки вже відреагували значним падінням американських акцій. Просіли курси мексиканського песо та канадського долара.

Трамп також попередив американських фермерів, що з 2 квітня планує запровадити мита на експорт, змушуючи їх реалізовувати продукцію всередині країни.