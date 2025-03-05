Reuters: ціни на нафту падають через збільшення видобутку ОПЕК+, мита США та призупинення допомоги Україні

Ціни на нафту впали до багатомісячного мінімуму у вівторок, 4 березня, після повідомлень про плани ОПЕК+ продовжити збільшення видобутку в квітні а також запровадження США мита щодо імпорту з Канади, Мексики та Китаю.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Ф’ючерси на нафту сорту Brent впали, до 71,04 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала до 68,26 долара.

За інформацією The Moscow Times, російська нафта Urals подешевшала до 55 доларів за барель.

Бюджет РФ на 2025 рік зверстаний з розрахунку, що ціна нафти складатиме 69,7 долара за барель, нафтогазові доходи становлять приблизно третину надходжень.

Додатковим фактором зниження цін на нафту стало запровадження США мита у розмірі 25% на імпорт з Канади та Мексики, а також підвищення мита на імпорт китайських товарів до 20%. Аналітики очікують, що тарифи стримають економічну активність і попит на енергоносії, вплинувши на ціни на нафту, зазначає Reuters.

Крім того, на ціну нафти могло вплинути рішення президента США призупинити всю військову допомогу Україні, а також ймовірних намірів США пом’якшити санкції проти РФ. Такий крок міг би вивести на ринок більше російської нафти. Хоч аналітики Goldman Sachs заявили, що потоки нафти з Росії були обмежені більше цільовим планом видобутку ОПЕК+, ніж санкціями.

Тим часом, за даними Argus Media, ціна транспортування Urals з російського чорноморського порту Новоросійськ до західного узбережжя Індії є найдорожчою з квітня минулого року.

Зараз транспортування 1 млн барелів російської нафти коштує 7,9 мільйона доларів США, порівняно з приблизно 5,6 мільйона доларів наприкінці минулого року. Це більш ніж вдвічі більше, ніж для танкера, який не перевозить російську нафту тим самим маршрутом, зазначає агенція Bloomberg.

Також через санкції Росія не може продати значні обсяги нафти, спрямованої на експорт, тож змушена використовувати танкери як плавучі сховища. За інформацією Bloomberg, всього на танкерах зібралася нафта загальною вартістю близько 1,3 млрд доларів.

Нагадаємо, у січні США запровадили санкції проти нафтового сектору РФ, внісши до санкційного списку близько 160 суден, а також ряд великих нафтових компаній, страховиків та посередників.