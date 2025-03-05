У Prozorro Market продали товарів на понад 100 мільярдів гривень – новини LB.ua

Електронний каталог для державних закупівель Prozorro Market досяг рекордної позначки – обсяг продажів склав 100 мільярдів гривень.

Як повідомили у Мінекономіки, наразі 14 тисяч замовників та понад 6 тисяч підприємців використовують цей інструмент. Завдяки активній залученості бізнесу та високій конкуренції вже вдалося заощадити понад 12,5 млрд гривень бюджетних коштів.

Найбільш затребуваною категорією в Prozorro Market є електроенергія – вже укладено 16 тисяч угод на суму 25,8 млрд грн.

Серед інших популярних товарів:

Пальне – 17,3 млрд грн

Ліки – 13,1 млрд грн

Дрони – 4 млрд грн

Медичні матеріали – 3,8 млрд грн

М’ясо – 3,6 млрд грн.

Крім цього, у Prozorro Market замовники купують харчові продукти, офісне обладнання, товари для оборони, шкільні автобуси та багато іншого. Найбільшу частину е-каталогу, що охоплює товари широкого вжитку, адмініструє державна установа “Професійні закупівлі”.

У міністерстві наголосили, що на Prozorro Market необхідні товари можна придбати всього за 9 днів, адже у системі вже є перевірені постачальники, готова тендерна документація та шаблони договорів. Процес закупівлі максимально спрощений: замовник обирає товар, формує запит, а підприємці подають свої цінові пропозиції. Потім система автоматично обирає постачальника із найбільш вигідною ціною.

“Зараз наш головний фокус – розширення асортименту товарів, щоб державні замовники могли швидко знайти все необхідне як для гуманітарних, так і для оборонних потреб”, – зазначив директор ДУ “Професійні закупівлі” Євген Якубовський.