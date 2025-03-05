Вантажоперевезення: уряд масштабує єЧергу – новини на LB.ua

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Упродовж березня систему єЧерга для перетину кордону масштабують на всі вантажівки ліцензованих перевізників. 

Про це заявив віцепрем’єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба.

Він зазначив, що тривалий час система була доступна лише вантажівкам масою понад 7,5 тон

«Тому поширюємо єЧергу на весь ліцензований вантажний транспорт, а саме на вантажівки понад 3,5 тонн. Йдеться про 23 пункти пропуску. Для цих пунктів пропуску будуть створені відповідні онлайн-черги для запису. Це дозволить перевізникам та водіям планувати свою роботу», – додав віцепрем’єр.

Як запускали систему єЧерга

  • Система електронної черги на кордоні для вантажівок дозволяє перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час.
  • За час запуску єЧерги кордон за електронним записом перетнуло понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок. 
  • Експеримент із електронною чергою на кордонах уряд запровадив наприкінці 2021 року.
  • Цю чергу для вантажівок вперше запустили 12 грудня 2022 року в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що на кордоні Польщею.
  • У серпні 2023 уряд розширив дію єЧерги на легкові авто й автобуси, які виконують пасажирські перевезення.
  • Раніше цього місяця послугу електронної черги для перетину кордону автобусами з 12 лютого поширили на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою. Загалом, йдеться про 29 пунктів пропуску. 
  • У 2024-му поширили електронну чергу на водіїв легкових авто.



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