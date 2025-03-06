НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% для стримання інфляції

Опубліковано


Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних та скоригувати параметри операційного дизайну процентної політики, повідомляє пресслужба НБУ.  

Ці рішення спрямовуються на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%. 

НБУ буде готовий ужити додаткових монетарних заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань.

Інфляція на початку року очікувано продовжила зростати, у тому числі через посилення впливу фундаментальних чинників. У січні інфляція пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі. За оцінками НБУ, у лютому вона надалі зростала. 

Інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств. 

Інфляція має повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі та знизитися до однознакового рівня наприкінці року. На горизонті політики інфляція знизиться до цілі 5%.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни. 

Нагадаємо, у січні цього року Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5%.



Пов'язані новини

Безпекові гарантії є передумової відновлення України — новини LB.ua

Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Фото: Олег Переверзев Перший віцепрем’єр-міністр — Міністр економіки Юлія Свириденко наголосила на важливості безпекових гарантій як запоруки […]

Андрій Мацола, Перша приватна броварня – про бізнес під час війни

“За час повномасштабного вторгнення рівень тиску зі сторони силових блоків втратив будь-які рамки” Фото: Макс Требухов Андрій Мацола Як, на вашу думку, змінилися стосунки влади […]