Українські менеджери, підприємці та держслужбовці зможуть безкоштовно пройти новий курс з менеджменту: як отримати доступ

Українські підприємці, менеджери та держслужбовці щодня приймають сотні рішень, від яких залежить успіх компаній, стартапів та державних проєктів.

Керуючись місією з розвитку економіки країни через освіту, засновник Netpeak Group Артем Бородатюк оголосив про запуск безплатного курсу «Для менеджерів» – це версія його авторського курсу у форматі стислих текстових та відеоуроків, яка систематизує 19-річний досвід побудови та розвитку 25 бізнесів. Новий соціально-освітній проєкт відкриває вільний доступ до перевірених управлінських інструментів для широкого кола людей, які хочуть досягти операційної ефективності. Наразі всім охочим доступні 11 уроків з 38.

Курс орієнтований на підприємців, менеджерів держави та бізнесу, які прагнуть вдосконалити свої навички в управлінні командами, підвищенні продуктивності, вибудові бізнес-процесів, а також у запуску стартапів.

«Спершу це був курс для «своїх» — топ-менеджерів Netpeak Group. Хотілося одразу передати весь свій досвід людям, з якими ми в одному човні — а це понад 150 фахівців. Водночас я бачу користь у розвитку ринку, тож відкрив доступ до курсу для 200+ підприємців та топменеджерів, які дізналися про нього й просили доступ», — прокоментував засновник Netpeak Group Артем Бородатюк.

Як зазначили в компанії, для отримання доступу достатньо зареєструватися через Telegram-чатбот, після чого курс відкривається на платформі LMS AcademyOcean. Учасники, які завершать навчання, отримають сертифікати.

Більше інформації про курс на сайті за посиланням.

«Я вірю, що якісні знання та доступ до них можуть змінювати країну. Якщо ми хочемо будувати сильне бізнес-середовище, якщо прагнемо, щоб українські компанії ставали глобальними гравцями, необхідно навчати менеджерів, власників і керівників сучасним підходам до управління», — наголосив Бородатюк.

Окрім курсу зі стислими уроками, існує і курс з повними версіями уроків, призначена виключно для співробітників Netpeak Group. На загал вона доступна частково — перші 6 уроків можуть отримати держслужбовці на керівній посаді (міністерство, департамент тощо), а також CEO або підприємці із річним доходом від $5 000 000. Щоб отримати курс, потрібно написати Артему Бородатюку в Instagram або Facebook.

Довідково: Артем Бородатюк — український підприємець, який з 2006 року розвиває Netpeak Group, до якої сьогодні входять 25 бізнесів із понад 1500 співробітниками. Він є членом Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України та учасником Стратегічної ради Diia.City United. За даними Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Netpeak Group входить до переліку найбільших платників податків в IT-секторі України за 2024 рік.