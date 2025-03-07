Атака 7 березня: Росія обстріляла енергетичну інфраструктуру

Під час масового ракетно-дронового удару в ніч на 7 березня Росія атакувала енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами Галущенка, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання, але ситуація в енергосистемі може змінюватися.

“Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам”, – додав Галущенко.

Удари по українській енергетиці

З початку повномасштабного вторгнення росіяни завдали понад 30 масованих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, завдавши збитків на мільярди доларів.

Окрім об’єктів електрогенерації, підстанцій, ліній електропередачі, Росія атакує також родовища і об’єкти видобутку газу у різних областях України. Попередній масований обстріл відбувся 20 лютого. Тоді обстрілу зазнали виробничі потужності у кількох областях. А до цього – 11 лютого, коли росіяни спрямували ракети по Полтавщині, цілили в інфраструктуру газових свердловин і компресорні станції.