Україна розширила свій аграрний експорт до Китаю – новини LB.ua

В Мінагрополітики підписали угоду про розширення переліку українського аграрного експорту до Китаю.

Як зазначає відомство, Мінагрополітики продовжує працювати над відкриттям нових ринків та масштабуванням вже існуючих. 6 березня у стінах держустанови підписали важливу угоду з Китайською Народною Республікою.

Документи регламентують ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги до постачання на китайський ринок таких продуктів:

водних продуктів дикого вилову (риби та морепродуктів, виловлених у природних водоймах);

гороху.

Укладення цих угод стало результатом активної співпраці між Міністерством аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужбою, українським аграрним асоціаціям та Генеральною митною адміністрацією Китайської Народної Республіки. Значний внесок у переговорний процес зробило Посольство та Посол Китаю в Україні Ма Шенкунем.

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль наголосив на важливості цих домовленостей для українських експортерів.

«Запуск українського аграрного експорту на китайський ринок є стратегічним кроком для зміцнення економіки та розширення географії поставок. Китай є одним із найбільших світових імпортерів сільськогосподарської продукції, і відкриття нових можливостей для українських виробників дозволить не лише збільшити валютні надходження, а й закріпити Україну як надійного постачальника якісної агропродукції на міжнародному ринку. Впевнений, ми заклали міцну основу для розширення співпраці, адже останній контракт з Китаєм був підписаний 5 років тому. Працюємо спільно далі», – наголосив Віталій Коваль.

Згідно з прогнозами, реалізація цих домовленостей сприятиме зростанню експорту:

Виробництво гороху в Україні демонструє стабільну динаміку. У 2023/2024 маркетинговому році воно становило 409 тисяч тонн, а у 2024/2025 прогнозується на рівні 476 тисяч тонн. Основними ринками збуту залишаються Туреччина, Індія, Італія, Малайзія, ОАЕ, а також Китай, який демонструє високі темпи зростання закупівель.

Внутрішній промисловий вилов риби у 2024 році склав 11,9 тисяч тонн, що на 6,2% більше, ніж у 2023 році. Вилов за межами юрисдикції України зріс майже вдвічі – до 19,9 тисяч тонн. Експортна вартість рибної продукції за рік зросла на 80,3% та досягла 56,3 мільйона доларів США.

Нові протоколи продовжують співпрацю між Україною та КНР у сфері аграрної торгівлі, яка активно розвивається з 2019 року. Очікується, що вже найближчим часом українські компанії зможуть розпочати поставки продукції до Китаю відповідно до нових вимог.