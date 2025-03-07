Віктор Чумак – боротьба за фейкову спадщину з тиском силовиків чи відмивання “бабок” через бабку?

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Колишній головний військовий прокурор України (2019—2020) Віктор Чумак опинився в епіцентрі скандалу, який спалахнув після недавнього одруження.

У січні 2025 року Чумак вирішив “змінити дружину” і поміняв пенсіонерку на молоду – Ксенію, яка є сертифікованою «чорною відьмою». І вже через місяць, у лютому, він почав «наводити лад» у новій родині, претендуючи на спадок нещодавно померлого діда Ксенії Чумак. Щоб отримати доступ до грошей, Чумак та його нова дружина вмовили 88-літню бабусю Ксенії Чумак написати заяву в поліцію, в якій звинуватили рідного сина тієї ж бабусі у викраденні 770 тисяч доларів. Реакція правоохоронців була нетипово миттєвою

 

Для ламання дверей до квартири та пошуку примарних грошей від служби відірвали солдатів. Очевидно, що то була спланована акція. Використання військових структур для «сімейного підряду» – прямий доказ корупції та зловживання владою.

Чумак, маючи досвід роботи в Генпрокуратурі, знає, як задіяти «правильних людей», щоб досягти потрібного рішення. Бабуся похилого віку та притягти її до відповідальності за свідомо неправдиві свідчення практично неможливо. Судове рішення про обшук також містить серйозні порушення: у ньому не вказано власника майна, а отже, формально обшуки проводилися без чітко визначених підстав.

Крім того, у документі не прописано, хто саме має їх здійснювати, що відкриває можливість для участі будь-яких осіб – причина, через яку їх проводили люди у військовій формі. В результаті на 6 обшуках вилучили сімейні заощадження та два мобільні телефони мешканця. Особливо вражає швидкість та безглуздість дій судово-правоохоронної системи Харкова. Пенсіонер-прокурор тепер називає себе членом передвиборчого штабу Кличка від партії “Удар”, натякаючи, що близький до кандидата у президенти. Можливо, саме цим він залякав суд та поліцію у Харкові, змусив їх влаштувати нічні обшуки у звичайній родині.

Що це таке? Банальне полювання за грошима зі зловживанням владою в особливо цинічній формі чи витончений спосіб відмивання корупційних коштів через фейкову спадщину?

Нагадуємо, що Віктор неодноразово був учасником гучних скандалів «про гроші», але завжди виходив сухим із води. Він досі намагається приміряти до себе корону «борця з корупцією», але варто з’їздити до Віктора в гості до шикарного особняка під Києвом із величезним басейном стає все ясно…

x3e740da7 b504 43d0 b0e9 86209f621d83 Віктор Чумак – боротьба за фейкову спадщину з тиском силовиків чи відмивання “бабок” через бабку?

c18c127b 292f 4899 9b68 ecc3255e2850 768x764 1 Віктор Чумак – боротьба за фейкову спадщину з тиском силовиків чи відмивання “бабок” через бабку?

454abc30 e4cb 4753 a8a7 e891303f6766 768x768 1 Віктор Чумак – боротьба за фейкову спадщину з тиском силовиків чи відмивання “бабок” через бабку?

c3825b90 2046 439b b72c ae8811541dad 768x772 1 Віктор Чумак – боротьба за фейкову спадщину з тиском силовиків чи відмивання “бабок” через бабку?

b4d54ae4 e3ab 499d b3fd 25c73aaf113e 768x743 1 Віктор Чумак – боротьба за фейкову спадщину з тиском силовиків чи відмивання “бабок” через бабку?

e1a36025 450d 4030 869c 601954ace180 768x575 1 Віктор Чумак – боротьба за фейкову спадщину з тиском силовиків чи відмивання “бабок” через бабку?

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