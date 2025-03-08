Вступ України в ЄС: пройдено скриніг щодо вільного руху товарів — новини LB.ua

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Україна на початку березня 2025 року успішно пройшла офіційний скринінг відповідності законодавства нормам Європейського Союзу в рамках переговорного розділу “Вільний рух товарів”. 

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Засідання відбулося з 3 по 6 березня в штаб-квартирі ЄК у Брюсселі.  Делегацію очолила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністр юстиції України Ольга Стефанішина. 

До складу делегації також увійшли заступник Міністра Віталій Кіндратів та заступник Міністра економіки – Торговий представник України Тарас Качка.

Як повідомляє Мінекономіки, підготовка до скринінгу тривала пів року і включала взаємодію між державними органами, структурними підрозділами Мінекономіки та Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції України.

“Вільний рух товарів – одна з ключових свобод єдиного ринку ЄС, яка дозволяє усунути технічні бар’єри у торгівлі між країнами-членами. Протягом скринінгу ми представили Єврокомісії понад 44 презентації щодо 59 актів законодавства ЄС, що регулюють промислову продукцію. Європейська сторона високо оцінила наш прогрес у гармонізації норм та виконанні зобов’язань за Угодою про асоціацію”, – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Імплементація цього розділу дозволить експортувати українську продукцію на ринок ЄС без технічних бар’єрів.

“Надані відповіді на запитання, а також додаткові роз’яснення, які було надано протягом скринінгу, забезпечать членів ЄС необхідною інформацією про можливості та переваги співпраці з Україною”, — додав заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

  • Україна цього року хоче відкрити всі шість кластерів, необхідних для перемовин про вступ до Євросоюзу. Перші три кластери старатимуться відкрити за перше півріччя, коли в ЄС головує Польща, а ще три – в друге півріччя, коли головуватиме Данія.



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